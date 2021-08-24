«Реал» готовит новое предложение по Мбаппе. «ПСЖ» требует 215 млн евро

«Реал» не оставляет попыток приобрести форварда «ПСЖ» до закрытия летнего трансферного окна.

Мадридцы готовят новое предложение по 22-летнему французу, за которого парижский клуб требует 215 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, Мбаппе уже согласовал контракт с «Реалом» до 2027 года с зарплатой 35 млн евро за сезон.

По словам одного из членов семьи владельца «ПСЖ», эмира Катара Тамима бин Хамад Аль-Тани, Мбаппе могут продать за 180 млн при условии, что включит в сделку одного из своих игроков.

Мбаппе считает, что «ПСЖ» не держит слово. Его обещали отпустить за 180 млн евро