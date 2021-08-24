Светлана Журова: «Для наших футболистов мотивация – только деньги. Грубо, наверное, но это факт»

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что победа сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира не станет мотивирующей для игроков сборной в большом футболе. 

«Для наших футболистов мотивацией являются только деньги. Грубо, наверное, но это факт.

Боюсь, что им реально все равно, кто выигрывает в параллельных видах спорта, они думают о себе, о том, как они играют.

Не думаю, что это завело их каким-то образом. У них своя программа и свой план – и я им желаю удачи, потому что они тоже могут играть.

У нас были достаточно успешные моменты в современной истории футбола – бронза на чемпионате Европы, порадовали болельщиков на чемпионате мира в Москве, хоть и дошли до четвертьфинала.

Главное, не чтобы они смотрели по сторонам, а чтобы играли хорошо и не расстраивали нас, как это случилось на недавнем чемпионате Европы», – сказала Журова. 

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