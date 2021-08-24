«Реал» выйдет из переговоров по Мбаппе, если сделку не закроют до вечера воскресенья

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Переход Килиана Мбаппе в «Реал» из «ПСЖ» этим летом может не состояться.

По данным Le Parisien, мадридский клуб выдвинул парижанам ультиматум: либо сделка будет закрыта до завтрашнего вечера, либо «Реал» выходит из переговоров. Руководство «Мадрида» направило официальное сообщение с таким содержанием боссам «ПСЖ».

В «Реале» уверены, что «ПСЖ» тянет время, и считают, что в понедельник завершить сделку будет практически невозможно.

Ранее «Реал» предложил 180 млн евро за Мбаппе, но «ПСЖ» хочет получить больше денег.

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