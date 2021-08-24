Роналду и Фергюсон будут на матче «МЮ» – «Ньюкасл» 11 сентября

Нападающий Криштиану Роналду, вчера вернувшийся в «Манчестер Юнайтед», и бывший тренер команды Алекс Фергюсон будут присутствовать на матче 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла», который пройдет на «Олд Траффорд».
Журналист Sky Каве Солхекол пишет, что Фергюсон сыграл большую роль в возвращении Роналду в «Юнайтед». Экс-тренер команды позвонил португальцу и сказал, что очень хотел бы видеть его в «МЮ».
Матч «Юнайтед» с «Ньюкаслом» состоится 11 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.
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