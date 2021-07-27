«Спартак» снова попробует купить Манафу. В июле «Порту» не продал правого защитника за 7 млн евро

по-прежнему заинтересован в правом защитнике «Порту» .

Московский клуб намерен воспользоваться условиями последних дней трансферного окна и попытаться подписать 27-летнего португальца незадолго до дедлайна.

В июле сообщалось, что «Спартак» предложил 15 миллионов евро за Манафу, а отказал. Однако, по информации A Bola, речь шла о 7 миллионах.

Ситуация может измениться в последние дни перед закрытием трансферного окна, особенно с учетом того, что у португальцев теперь есть еще два игрока на этой позиции.

Подробную статистику Манафы смотрите здесь.