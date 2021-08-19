«Ювентус» может продать Маккенни «Тоттенхэму» примерно за 40 млн фунтов

Полузащитник может продолжить карьеру в Англии.

В услугах 22-летнего американца заинтересован . Клубы уже общались по поводу возможной сделки. Директор лондонцев , покупавший Уэстона в «Юве», хочет подписать его снова.

По информации The Independent, трансфер возможен примерно за 40 миллионов фунтов.

Вероятность включения в сделку хавбека «шпор» мала, «Юве» хотел бы напрямую продать своего футболиста.

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