«Ювентус» может продать Маккенни «Тоттенхэму» примерно за 40 млн фунтов

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни может продолжить карьеру в Англии.
В услугах 22-летнего американца заинтересован «Тоттенхэм». Клубы уже общались по поводу возможной сделки. Директор лондонцев Фабио Паратичи, покупавший Уэстона в «Юве», хочет подписать его снова.
По информации The Independent, трансфер возможен примерно за 40 миллионов фунтов.
Вероятность включения в сделку хавбека «шпор» Танги Ндомбеле мала, «Юве» хотел бы напрямую продать своего футболиста.
Статистику выступлений Маккенни смотрите здесь.