«Спартак» уступил «Сочи» (1:2), забив первым на 60-й

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В 6-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Сочи» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роман Зобнин открыл счет на 60-й минуте, но голы Максима Барсова и Артура Юсупова перевернули матч и принесли «Сочи» победу.

Это 3-е поражение команды Руя Витории в 6 матчах чемпионата России в текущем сезоне.

Спартак – Сочи 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
26 августа, 18.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 60 Зобнин, 1:1 – 66 Барсов, 1:2 – 72 Юсупов.
СпартакМаксименко, Кутепов (Хендрикс, 76), Джикия, Жиго (Ломовицкий, 85), Айртон, Бакаев (Мозес, 56), Зобнин, Умяров (Промес, 76), Понсе, Ларссон (Игнатов, 85), Соболев.
СочиДжанаев, Маргасов, Юрганов, Родригао, Барач (Прохин, 46), Заика, Цаллагов, Ангбан (Нобоа, 61), Попов (Барсов, 61), Юсупов (Павлов, 90), Воробьев (Жоаозиньо, 82).
Предупреждения:
Ангбан (34), Зобнин (38), Маргасов (39), Родригао (41), Соболев (90), Хендрикс (90), Джанаев (90).

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