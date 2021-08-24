«Спартак» уступил «Сочи» (1:2), забив первым на 60-й

В 6-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Сочи» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Роман Зобнин открыл счет на 60-й минуте, но голы Максима Барсова и Артура Юсупова перевернули матч и принесли «Сочи» победу.
Это 3-е поражение команды Руя Витории в 6 матчах чемпионата России в текущем сезоне.
- Дата проведения
- 26 августа, 18.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Максименко, Кутепов (Хендрикс, 76), Джикия, Жиго (Ломовицкий, 85), Айртон, Бакаев (Мозес, 56), Зобнин, Умяров (Промес, 76), Понсе, Ларссон (Игнатов, 85), Соболев.
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Сочи –
Джанаев, Маргасов, Юрганов, Родригао, Барач (Прохин, 46), Заика, Цаллагов, Ангбан (Нобоа, 61), Попов (Барсов, 61), Юсупов (Павлов, 90), Воробьев (Жоаозиньо, 82).