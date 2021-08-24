«Спартак» уступил «Сочи» (1:2), забив первым на 60-й

В 6-м туре РПЛ уступил (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Роман Зобнин открыл счет на 60-й минуте, но голы Максима Барсова и Артура Юсупова перевернули матч и принесли «Сочи» победу.

Это 3-е поражение команды Руя Витории в 6 матчах чемпионата России в текущем сезоне.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ