Де Дзерби об игре с «Монако»: «У «Шахтера» были сердце и яйца. Их нельзя купить на Transfermarkt»

Главный тренер «Шахтера» высказался по итогам ответного матча квалификации против (2:2, по итогам двух игр – 3:2).

«Сегодня у были сердце и яйца.

Именно это нам помогло нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и яйца нельзя купить на портале Transfermarkt», – заявил Де Дзерби.

Украинская команда уступала со счетом 0:2 после первого тайма, однако смогла отыграться.

На 74-й минуте Марлос перевел игру в дополнительное время, а на 114-й минуте игрок монегасков Рубен Агиляр срезал мяч в свои ворота. Ничья позволила горнякам выйти в групповой этап турнира.

«Шахтер» и «Шериф» ворвались в ЛЧ. Вторая корзина выглядит мощнее первой, «Зенит» – в третьей