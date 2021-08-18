Де Дзерби об игре с «Монако»: «У «Шахтера» были сердце и яйца. Их нельзя купить на Transfermarkt»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался по итогам ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Монако» (2:2, по итогам двух игр – 3:2).

«Сегодня у «Шахтера» были сердце и яйца.

Именно это нам помогло нивелировать ту разницу, которая была на поле. Сердце и яйца нельзя купить на портале Transfermarkt», – заявил Де Дзерби.

Украинская команда уступала со счетом 0:2 после первого тайма, однако смогла отыграться.

На 74-й минуте Марлос перевел игру в дополнительное время, а на 114-й минуте игрок монегасков Рубен Агиляр срезал мяч в свои ворота. Ничья позволила горнякам выйти в групповой этап турнира.

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