Ковач после вылета от «Шахтера»: «Монако» доминировал 190 минут из 210. Футбол иногда жесток»

Теги Монако Шахтер лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нико Ковач Андрей Пятов Виссам Бен-Йеддер Кевин Фолланд Александр Головин Футбол

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился эмоциями после ответного матча квалификации Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:2, итоговый счет – 2:3).

«Из 210 минут мы доминировали 190. Футбол иногда жесток, но я горжусь своими футболистами.

Они заставили соперника играть в футбол, который им не нравится – с длинными забросами. Я доволен игрой команды.

Виссам Бен-Йеддер здорово провел 70 минут. Александр Головин подошел ко мне, сказав, что еще 2-3 минуты и ему потребуется замена.

Мы играли в высоком ритме. Чтобы поддерживать такой ритм, нам нужны были замены.

У Кевина Фолланда были отличные шансы, но Андрей Пятов играл феноменально.

Мы можем винить себя только в том, что не обеспечили результат игры в первом тайме. У нас были отличные возможности, но Пятов невероятно выручал.

Посмотрите на статистику: у «Шахтера» один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо, но жизнь продолжается», – заявил Ковач.

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