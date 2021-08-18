Ковач после вылета от «Шахтера»: «Монако» доминировал 190 минут из 210. Футбол иногда жесток»

Главный тренер поделился эмоциями после ответного матча квалификации против «Шахтера» (2:2, итоговый счет – 2:3).

«Из 210 минут мы доминировали 190. Футбол иногда жесток, но я горжусь своими футболистами.

Они заставили соперника играть в футбол, который им не нравится – с длинными забросами. Я доволен игрой команды.

здорово провел 70 минут. подошел ко мне, сказав, что еще 2-3 минуты и ему потребуется замена.

Мы играли в высоком ритме. Чтобы поддерживать такой ритм, нам нужны были замены.

У Кевина Фолланда были отличные шансы, но играл феноменально.

Мы можем винить себя только в том, что не обеспечили результат игры в первом тайме. У нас были отличные возможности, но Пятов невероятно выручал.

Посмотрите на статистику: у один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо, но жизнь продолжается», – заявил Ковач.