Сердеров о Хабибе: «Про таких должны снимать фильмы, чтобы научить молодое поколение. Он легенда»

Нападающий хорватской рассказал о знакомстве с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

– В инстаграме ты в друзьях у Хабиба, вы фоткались. Тесно общаетесь?

– Иногда переписываемся, хорошо знаю его братьев. Хабиб – наш чемпион, легенда. Когда-нибудь, наверное, сыграем в футбол.

Смотрю все ролики с ним и его покойным отцом. Мне нравится подход Нурмагомедовых, их целеустремленность с детства. Многому можно поучиться.

Хабиб поднялся с низов, стал мировой личностью. Про таких людей должны снимать фильмы, чтобы научить молодое поколение. Чтобы они видели: живя в любой точке Земли, можно вырасти в большого человека, если всегда идти к своей цели.

– Хабиб очень религиозен. Ты соблюдаешь пост? Как в Европе к этому относятся?

– Соблюдаю. Последние три года не пропускаю ни дня Рамадана. Первые трое суток бывает тяжело, пить хочется. Потом привыкаешь.

В своих командах на всякий случай сообщал про пост доктору. Даже Гус Хиддинк в «Анжи» ставил тренировки на вечер, когда мы отпускали пост, – сказал Сердеров.