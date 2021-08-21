Сердер Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже первой восьмерки РПЛ»

Нападающий хорватской «Истры» рассказал о возможном возвращении в .

«После понял: если играть в России, то только в команде из первой восьмерки РПЛ. Никогда не буду играть в России в командах ниже уровнем.

Два-три раза была возможность приехать в Россию, предложения были из клубов нижней части таблицы. Я сразу говорил «нет» и просил агента искать что-то в Европе. Плюс вопрос стиля лиги – мне больше подходит тот, где есть пространства, атаки, а в России долго был закрытый футбол в пять защитников. Только сейчас начались какие-то изменения», – сказал Сердеров.