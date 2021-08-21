Артета о 19-м месте: «Не уверен, что «Арсенал» бывал в такой ситуации. Но мы не выбросим полотенце»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 2-го тура АПЛ с «Челси» (0:2).

«Не уверен, что наш клуб когда-либо сталкивался с такой ситуацией, как сейчас. Нам нужно принять этот вызов. Итоговое положение в таблице не определяется в августе. Выбросить полотенце – это худшее, что сейчас можно сделать. Мы точно не собираемся так поступать.

Ромелу Лукаку забивал против любых защитников на протяжении 10 сезонов, вот почему он игрок мирового уровня. Даже когда мы плотно его опекали, ему удавалось получить мяч и отдать пас.

Мы старались, но это топ-команда, победитель Лиги чемпионов. Сегодня она была сильнее. Поздравляю «Челси» с такой игрой.

Что касается трансферов, то все возможно, мы можем и продать кого-то, и купить.

В нашем выступлении есть и много хорошего. Мы дали сыграть пяти 19- и 20-летним игрокам на таком высоком уровне впервые в их жизни. Это пойдет им на пользу. Но сейчас все очень сложно», – сказал Артета.