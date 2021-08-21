Гол Роналду на 94-й минуте отменили из-за офсайда после ВАР. «Юве» сыграл вничью с «Удинезе»

сыграл вничью с (2:2) в 1-м туре Серии А.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте нападающий головой замкнул подачу вингера с правого фланга.

Главный арбитр Ивано Пеццуто, воспользовавшись подсказкой видеоассистента, принял решение отменить гол. Причиной послужило то, что Роналду находился в офсайде во время навеса.

Изображение: кадр из трансляции CBS Sports

Также судья показал португальцу желтую карточку за то, что тот снял футболку в ходе празднования забитого мяча.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.