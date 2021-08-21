Гол Роналду на 94-й минуте отменили из-за офсайда после ВАР. «Юве» сыграл вничью с «Удинезе»

«Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2) в 1-м туре Серии А.
На 4-й добавленной ко второму тайму минуте нападающий Криштиану Роналду головой замкнул подачу вингера Федерико Кьезы с правого фланга.
Главный арбитр Ивано Пеццуто, воспользовавшись подсказкой видеоассистента, принял решение отменить гол. Причиной послужило то, что Роналду находился в офсайде во время навеса.
Изображение: кадр из трансляции CBS Sports
Также судья показал португальцу желтую карточку за то, что тот снял футболку в ходе празднования забитого мяча.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.