Гол Роналду на 94-й минуте отменили из-за офсайда после ВАР. «Юве» сыграл вничью с «Удинезе»

Теги Удинезе Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия судьи видеоповторы Федерико Кьеза Ивано Пеццуто Футбол

«Ювентус» сыграл вничью с «Удинезе» (2:2) в 1-м туре Серии А.

На 4-й добавленной ко второму тайму минуте нападающий Криштиану Роналду головой замкнул подачу вингера Федерико Кьезы с правого фланга.

Главный арбитр Ивано Пеццуто, воспользовавшись подсказкой видеоассистента, принял решение отменить гол. Причиной послужило то, что Роналду находился в офсайде во время навеса.

Изображение: кадр из трансляции CBS Sports

Также судья показал португальцу желтую карточку за то, что тот снял футболку в ходе празднования забитого мяча.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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