Сульшер о голе «Саутгемптона»: «Там был фол. Нельзя переходить от баскетбольных или волейбольных правил прошлого сезона к регби»

Главный тренер остался недоволен работой судей в эпизоде с голом «Саутгемптона» в матче 2-го тура АПЛ (1:1).

На 30-й минуте игры защитник «святых» Джек Стивенс отобрал мяч у Бруну Фернандеша, «Саутгемптон» провел атаку, которая завершилась автоголом Фреда.

«Мы должны были действовать лучше [в эпизоде с пропущенным мячом]. Если нарушение не зафиксировано, нужно сделать все, чтобы удар был заблокирован, встать на пути мяча и не позволить сопернику попасть в створ.

Но при этом там был фол. Стивенс врезался в Бруну, въехав ему в корпус и рукой, и бедром. Нельзя так резко переходить от баскетбольных или волейбольных правил прошлого сезона к регби в нынешнем.

Мне нравится более снисходительная манера, это мужской футбол, но там все равно было нарушение», – сказал Сульшер.

На матче работала бригада судей во главе с Крэйгом Поусоном.

Фото: кадр из трансляции