«Ла Лига – позорище. Тут убивают время и симулируют больше, чем где-либо, просто стыдно». Пеллегрини о турнире

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался после матча 2-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).
«Судьи, тренеры, игроки – все мы должны поработать над тем, чтобы Ла Лига перестала быть таким позорищем. На собраниях с судьями нам говорили, что у нас самая медленная лига в Европе.
Люди хотят видеть шоу, а мы его не устраиваем. Тут больше, чем где-либо, убивают время, тут больше, чем где-либо, симулируют – просто стыдно.
Шоу – это то, чему мы должны уделить внимание. Люди платят за билеты в расчете увидеть что-то толковое», – сказал Пеллегрини.