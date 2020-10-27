«Ла Лига – позорище. Тут убивают время и симулируют больше, чем где-либо, просто стыдно». Пеллегрини о турнире

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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался после матча 2-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).

«Судьи, тренеры, игроки – все мы должны поработать над тем, чтобы Ла Лига перестала быть таким позорищем. На собраниях с судьями нам говорили, что у нас самая медленная лига в Европе.

Люди хотят видеть шоу, а мы его не устраиваем. Тут больше, чем где-либо, убивают время, тут больше, чем где-либо, симулируют – просто стыдно.

Шоу – это то, чему мы должны уделить внимание. Люди платят за билеты в расчете увидеть что-то толковое», – сказал Пеллегрини.

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