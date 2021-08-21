Дзюба не забил в 6 стартовых матчах сезона. В 2017-м было 10 игр без голов

играет вничью с «Уфой» (1:1, второй тайм) в 5-м туре .

Нападающий питерской команды , проведя на поле 71 минуту, результативными действиями не отметился.

За 6 матчей с начала сезона форвард не забил еще ни одного гола. 4 из этих игр он начинал в стартовом составе.

В прошлый раз столь длительная серия без забитых мячей у Дзюбы была в сезоне-2017/18. Тогда он не мог поразить ворота соперника на протяжении 10 матчей с начала сезона.

С полной статистикой нападающего, которому 22 августа исполнится 33 года, можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «Уфа» – «Зенит». 1:1 – Агаларов сравнял счет. Текстовый онлайн есть