«Зенит» упустил победу над «Уфой» в гостях – 1:1. Малком забил, Дзюба вновь без гола

В 5-м туре РПЛ на выезде не смог победить «Уфу» (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте счет открыл полузащитник «Зенита» Малком. Гамид Агаларов забил ответный мяч на 73-й минуте после ошибки Вильмара Барриоса у своей штрафной.

Таким образом, «Зенит» потерял очки во втором туре подряд. В активе команды Сергея Семака 11 очков после 5 туров, питерцы пропустили вперед «Динамо».

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