«Зенит» упустил победу над «Уфой» в гостях – 1:1. Малком забил, Дзюба вновь без гола

Теги Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Уфа Малком Гамид Агаларов Футбол

В 5-м туре РПЛ «Зенит» на выезде не смог победить «Уфу» (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 10-й минуте счет открыл полузащитник «Зенита» Малком. Гамид Агаларов забил ответный мяч на 73-й минуте после ошибки Вильмара Барриоса у своей штрафной.

Таким образом, «Зенит» потерял очки во втором туре подряд. В активе команды Сергея Семака 11 очков после 5 туров, питерцы пропустили вперед «Динамо».

Уфа – Зенит 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
21 августа, 18.00, «BetBoom Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Малком, 1:1 – 73 Агаларов.
УфаБеленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Алиев (Бауэр, 62), Мрзляк (Никитин, 86), Камилов (Урунов, 73), Фищенко, Касинтура (Голубев, 86), Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов.
ЗенитКержаков, Караваев (Сутормин, 71), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Ерохин (Мостовой, 76), Дзюба (Азмун, 71), Малком, Клаудиньо.
Предупреждения:
Касинтура (29), Фищенко (63), Плиев (81), Журавлев (90).

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