«Зенит» упустил победу над «Уфой» в гостях – 1:1. Малком забил, Дзюба вновь без гола

В 5-м туре РПЛ «Зенит» на выезде не смог победить «Уфу» (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 10-й минуте счет открыл полузащитник «Зенита» Малком. Гамид Агаларов забил ответный мяч на 73-й минуте после ошибки Вильмара Барриоса у своей штрафной.
Таким образом, «Зенит» потерял очки во втором туре подряд. В активе команды Сергея Семака 11 очков после 5 туров, питерцы пропустили вперед «Динамо».
- Дата проведения
- 21 августа, 18.00, «BetBoom Арена»
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Уфа –
Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Алиев (Бауэр, 62), Мрзляк (Никитин, 86), Камилов (Урунов, 73), Фищенко, Касинтура (Голубев, 86), Жамалетдинов (Кротов, 62), Агаларов.
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Зенит –
Кержаков, Караваев (Сутормин, 71), Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Ерохин (Мостовой, 76), Дзюба (Азмун, 71), Малком, Клаудиньо.