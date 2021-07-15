Матч «Урал» – «Динамо» не перенесут. У РПЛ нет сведений о заражениях ковидом у хозяев

Российская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу ситуации в перед игрой 5-го тура первенства против «Динамо».

Ранее появилась информация, что несколько игроков «Урала» заразились коронавирусом. Президент клуба эти сведения опроверг.

«По состоянию на утро субботы, 21 августа, получила от «Урала» список из 97 человек, сдавших отрицательный ПЦР-тест накануне матча против .

В это число входят игроки, тренеры, персонал клуба и сотрудники стадиона «Екатеринбург Арена».

От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме.

Оперштаб отмечает, что клуб и лига действуют в рамках Санитарного регламента.

Матч «Урал» – «Динамо» состоится в Екатеринбурге 21 августа в 18:00 по московскому времени», – говорится в заявлении лиги.