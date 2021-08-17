Валерий Газзаев: «Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено. У него лишний вес, он потерял скорость. ЦСКА надо действовать жестче»

Бывший тренер , депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением о ситуации с хавбеком , желающим покинуть клуб.

«В ситуации вокруг Николы Влашича, который рвется уйти, я полностью на стороне ЦСКА.

Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено. Есть жесткие контрактные обязательства – как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но армейцы хотят получить конкретную сумму, и это их полное право.

Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Получается, он сам себя принижает – значит, просто не стоит таких денег. Через прессу на ЦСКА постоянно пытается громкими заявлениями давить отец Влашича. Разве это поведение профессионального спортсмена?

В этой ситуации ЦСКА прав на сто процентов. Влашичу надо выполнять контрактные обязательства, а не строить из себя обиженного. На обиженных, как известно, воду возят!

Мне показалось, что у полузащитника лишний вес, он потерял скорость. Хорвату надо проявлять себя сейчас, привлекая внимание того же «Милана».

А вместо этого хавбек играет так, что про него скоро забудут. ЦСКА же надо действовать жестче в этой ситуации. Есть действенные инструменты – штрафные санкции», – заявил Газзаев.