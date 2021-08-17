Экс-врач «Спартака» Вартапетов будет работать в сборной России

Бывший врач «Спартака» будет работать в медицинском штабе сборной России.

На этой неделе из национальной команды ушли и Михаил Бутовский, а приглашение в медштаб получил врач Владимир Хайтин.

Вартапетов, возглавлявший медицинский штаб с 2013 по 2019 год, сейчас работает в кипрском клубе .

«Да, я остаюсь на основном месте работы – в футбольном клубе «Пафос» руководителем медицинского департамента, в сборной буду совмещать», – сообщил он.