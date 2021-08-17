Экс-врач «Спартака» Вартапетов будет работать в сборной России

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу высшая лига Кипр Эдуард Безуглов Михаил Вартапетов Пафос ТАСС Футбол

Бывший врач «Спартака» Михаил Вартапетов будет работать в медицинском штабе сборной России.

На этой неделе из национальной команды ушли Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский, а приглашение в медштаб получил врач «Зенита» Владимир Хайтин.

Вартапетов, возглавлявший медицинский штаб «Спартака» с 2013 по 2019 год, сейчас работает в кипрском клубе «Пафос».

«Да, я остаюсь на основном месте работы – в футбольном клубе «Пафос» руководителем медицинского департамента, в сборной буду совмещать», – сообщил он.

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