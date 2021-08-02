«Глушаков усилит сборную. Надеюсь, в октябре он будет в команде». Министр спорта Подмосковья об игроке «Химок»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков оценил возможность появления в составе сборной России футболиста «Химок» .

«В «Химках» два человека реально претендуют на вызов в сборную России.

Глушаков – работяга, настоящий профессионал и еще два-три года будет играть на высоком уровне, на пике своих функциональных возможностей. Считаю, он усилит сборную России.

Денис горит желанием вернуться в команду, хочет помогать стране. Надеюсь, что уже в октябре он окажется в расположении национальной команды. Нет ничего невозможного. Сейчас Денису важно проявить себя в чемпионате, обойтись без травм.

Вратарь Илья Лантратов только начинает, по сути, свою карьеру, уверен, что Валерий Георгиевич Карпин будет обращать на него внимание.

Он тащит нашу команду, в прошлом сезоне по эффективности был одним из лидеров в . Поэтому рассчитываю, что он и Глушаков будут представлять в главной команде страны», – сказал Терюшков.