Мостовой о Карпине: «Он как тренер пока не выиграл ни одного титула. За десять лет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал об отношениях с бывшим партнером, а ныне главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.

– С Валерием Карпиным вы когда последний раз общались?

– Не помню. Давно это было.

– Почему так? Вы же играли вместе за и за «Сельту». В испанском городе Виго в одном доме жили.

– Теперь не общаемся. Жизнь развела.

– Как вы относитесь к уходу Карпина из ?

– Те люди из , кто назначали Валеру в сборную, разве не знали, что у него есть контракт с «Ростовом»? Не знали, что совмещение – это плохо?

Я еще две недели назад сказал, что если ростовчане проиграют на старте два-три матча подряд, Карпин может уйти из клуба. Так и получилось.

– Говорят, что он поступил честно. Понял свою ошибку. Что не потянет работу на два фронта…

– Сразу надо было выбирать: клуб или сборная. А то смешно получилось. Одна глупость за другой.

Слуцкий тоже был совместителем – и провалился на Евро-2016. Это разве не урок?

Кстати, Карпин как тренер пока не выиграл ни одного титула. За десять лет, – сказал Мостовой.