Мостовой о Карпине: «Он как тренер пока не выиграл ни одного титула. За десять лет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал об отношениях с бывшим партнером, а ныне главным тренером российской сборной Валерием Карпиным.
– С Валерием Карпиным вы когда последний раз общались?
– Не помню. Давно это было.
– Почему так? Вы же играли вместе за «Спартак» и за «Сельту». В испанском городе Виго в одном доме жили.
– Теперь не общаемся. Жизнь развела.
– Как вы относитесь к уходу Карпина из «Ростова»?
– Те люди из РФС, кто назначали Валеру в сборную, разве не знали, что у него есть контракт с «Ростовом»? Не знали, что совмещение – это плохо?
Я еще две недели назад сказал, что если ростовчане проиграют на старте два-три матча подряд, Карпин может уйти из клуба. Так и получилось.
– Говорят, что он поступил честно. Понял свою ошибку. Что не потянет работу на два фронта…
– Сразу надо было выбирать: клуб или сборная. А то смешно получилось. Одна глупость за другой.
Слуцкий тоже был совместителем – и провалился на Евро-2016. Это разве не урок?
Кстати, Карпин как тренер пока не выиграл ни одного титула. За десять лет, – сказал Мостовой.