Малком – Клаудиньо: «В «Зените» будешь счастлив. Это самый большой клуб России»

Вингер прокомментировал приобретение полузащитника , с которым в составе сборной Бразилии выиграл футбольный турнир на Олимпиаде-2020.

– В Японии вы общались с Клаудиньо уже как будущие одноклубники?

– Да! Когда появились первые новости, что он может переехать в Петербург, я сразу сказал ему: «Ты должен принять это решение, в «Зените» ты будешь счастлив. Это самый большой клуб России, хорошо известный в Европе, и ты быстро сможешь адаптироваться – мы все будем тебе помогать!»

И я очень рад за него, что теперь он с нами. Знаю, что Клаудиньо принесет много пользы.

– Что он спрашивал про петербургский клуб?

– Как живется в России, как я себя здесь чувствую, как команда, как футболисты и тренеры. И я сказал, что тут все на высшем уровне, все обалденно! Атмосфера у нас отличная, все приходят на помощь, если что-то требуется.

– Новичок сине-бело-голубых – какой он?

– Очень скромный и радушный парень. Прямо сейчас исполняется его мечта – играть в Европе. Каждый мальчишка в Бразилии спит и видит, как уезжает играть в европейский клуб.

Повторюсь: не сомневаюсь, что Клаудиньо станет частью истории «Зенита» и забьет здесь множество мячей. Его игровые и личные качества не вызывают вопросов, – сказал Малком.

Клаудиньо: «Зенит» – большой клуб, который постоянно играет в еврокубках. Петербург – очень красивый город»