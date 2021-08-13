«МЮ» и Бруну обсуждают продление контракта до 2026 года

заинтересован в подписании нового контракта с полузащитником .

По сведениям журналиста Николо Скиры, с прошлой недели стороны ведут переговоры о продлении соглашения до 2026 года.

Текущий договор футболиста рассчитан до лета 2025 года.

В прошлом сезоне португалец забил 18 голов за 37 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бруну сделал хет-трик в матче с «Лидсом». У него 48 (29+19) очков в АПЛ с момента дебюта за «МЮ» – больше всех в лиге