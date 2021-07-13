«Рубин» – 8-й российский клуб, вылетевший из еврокубков, ни разу не забив

вылетел из Лиги конференций, ни разу не забив польскому «Ракуву» за 210 минут двухматчевого противостояния.

В восьмой раз в истории российская команда покинула еврокубки без забитых мячей.

По два раза такое случалось в 1993-м ( вылетел из Кубка УЕФА от «Ювентуса», а владикавказский «Спартак» – от дортмундской «Боруссии»), 2000-м («Алания» играла в Кубке УЕФА с «Амикой», а – с «Виборгом») и 2001-м ( вылетел из Кубка УЕФА от «Рейнджерс», а «Черноморец» – от «Валенсии»).

В прошлый раз российский клуб вылетал из еврокубков без голов в сезоне-2019/20, когда не смог забить «Нефтчи» во 2-м отборочном раунде Лиги Европы.

Так вылетел «Рубин»: в дополнительное время – красная, гол «Ракува» и незабитый пенальти на 122-й минуте