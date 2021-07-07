«Зенит» потратил 652 млн рублей на агентов за сезон, «Локо» – 500, «Спартак» – 350, ЦСКА – 270, «Уфа» – ничего

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Из отчета РФС стал известен объем средств, которые клубы РПЛ тратят на футбольных агентов.

Лидером по тратам на данное направление по итогам сезона-2020/21 стал «Зенит» – 652 млн рублей (в сезоне-2019/20 – 649,1 млн). Вторым оказался «Локомотив» – 500,4 млн против 63,2 млн год назад.

Траты «Рубина» – 372,7 млн рублей (203,3 млн), «Динамо» – 362,5 млн (160,5 млн), «Спартака» – 349,8 млн (852,8 млн).

Еще два клуба, превысившие отметку в 100 млн рублей, – это ЦСКА с 270 млн (было 188,2 млн) и «Ростов» со 101,5 млн (205,1 млн).

«Краснодар» сократил расходы с 257,3 млн до 98,5 млн, а «Ахмат» – увеличил с 7,2 млн до 33,5 млн.

При этом «Сочи», «Химки», «Урал», «Уфа» и «Арсенал» ни рубля не потратили на отчисления агентам.

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