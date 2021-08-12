Хавбек «Рубина» Хакшабанович не забил пенальти на 122-й минуте матча с «Ракувом», и клуб вылетел из Лиги конференций

В ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций дома уступил (0:1 после овертайма, первая игра – 0:0).

На 122-й минуте у «Рубина» был шанс сравнять счет, но хавбек не реализовал пенальти.

Вратарь «Ракува» Владан Ковачевич вытащил мяч в полете к правой от себя штанге.

Из-за этого поражения «Рубин» прекратил выступления в еврокубках в этом сезоне.