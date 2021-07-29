Президент «ПСЖ» о Месси: «Самый быстрый трансфер в истории. Если ты хочешь жениться на девушке, то просто делаешь это»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о переходе Лионеля Месси.
– Было ли сложно вам и клубу действовать быстро, когда вы узнали о том, что произошло в «Барселоне»?
– Подписать Лео было не очень сложно. С обеих сторон было очень большое желание сделать так, чтобы переход осуществился. И это произошло.
Лео хотел перейти в «ПСЖ», а «ПСЖ» хотел подписать Лео. Это было не очень сложно.
Все произошло очень быстро. Думаю, это самый важный и самый быстрый трансфер в истории. Все прошло очень и очень быстро, потому что были и намерения, и желание.
Если ты хочешь жениться на девушке, то просто женишься на ней. Если она хочет (смеется). Незамедлительно.
Трансфер Лео – это фантастика для нашего клуба. Мы очень гордимся и радуемся этому, – сказал Аль-Хелайфи.
Почему «ПСЖ» не страшен финансовый фэйр-плей. Даже после Месси УЕФА ничего не сделает
«Сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно». Первая пресс-конференция Месси в «ПСЖ»