Президент «ПСЖ» о Месси: «Самый быстрый трансфер в истории. Если ты хочешь жениться на девушке, то просто делаешь это»

Президент «ПСЖ» высказался о переходе .

– Было ли сложно вам и клубу действовать быстро, когда вы узнали о том, что произошло в «Барселоне»?

– Подписать Лео было не очень сложно. С обеих сторон было очень большое желание сделать так, чтобы переход осуществился. И это произошло.

Лео хотел перейти в , а «ПСЖ» хотел подписать Лео. Это было не очень сложно.

Все произошло очень быстро. Думаю, это самый важный и самый быстрый трансфер в истории. Все прошло очень и очень быстро, потому что были и намерения, и желание.

Если ты хочешь жениться на девушке, то просто женишься на ней. Если она хочет (смеется). Незамедлительно.

Трансфер Лео – это фантастика для нашего клуба. Мы очень гордимся и радуемся этому, – сказал Аль-Хелайфи.

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