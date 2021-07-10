Шунин о 0:3 с Бельгией на Евро: «Сюрпризов не было. Ко всему, что получилось в игре, тренеры нас готовили»

Вратарь «Динамо» поделился воспоминаниями о матче между сборными России и (0:3) на .

«Досконально изучали Бельгию, понимали ее сильные и слабые стороны. Сюрпризов не было: ко всему, что получилось в игре, тренеры нас готовили. Козырь бельгийцев – быстрые контратаки, одна из них сработала в случае с третьим голом. Я знал: с одного фланга они чаще смещаются с центр и бьют, с другого идут подачи. Готовились, но, к сожалению, не остановили Бельгию.

Пропустить в начале было неприятно, к тому же это первый матч. В паузе после гола я подошел к Семенову и подбодрил: ничего страшного, все в порядке, нужно играть дальше.

Момент со вторым голом не так прост, как кажется. Когда шла подача, Мертенс бежал в створ вместе с двумя нашими защитниками (Георгием Джикией и Юрием Жирковым – примечание Sports.ru). Я стоял и до последнего ждал: или бельгиец пробьет, и я должен буду прыгать вправо, или защитники коснутся мяча, он пролетит мимо, и я должен буду сыграть влево. Расстояние – метра три, то есть оно позволяло отбить мяч. Зафиксировать – очень сложно.

Насколько помню, Мертенс чуть убрал голову, не стал бить. Если бы мяч, никого не коснувшись, залетел в ворота, это была бы ошибка. Вратарь в такой ситуации должен сыграть в мяч, и я его отбил. Куда и на кого он отлетит, я не видел. Отбил не в самый центр, а немного в сторону – там оказался Менье.

Это не ошибка – скорее, сложный момент, в котором выручить не удалось. Не хочу говорить, что кто-то из наших мог этот мяч сыграть. Мы все хотели забить, выиграть, старались это сделать, но не получилось.

Матч закончился поздно. Приехали в отель, поужинали и легли спать. Мысль была только одна – мы могли сыграть гораздо лучше. Знаю ребят, которые долго не могут уснуть – у меня проблем со сном нет. Заснул быстро.

Хотя осадок от поражения, конечно, у всех остался. Такие вещи я держу в себе, не привык раскрываться. Пересмотреть игру, проанализировать, убрать в сторону и идти дальше. Не будь я стрессоустойчив, не сыграл бы столько матчей за и не вызывался бы в сборную», – сказал Шунин.