Лионель Месси: «Еще одна победа в ЛЧ – моя мечта и цель. «ПСЖ» – лучшее место для этого»

Нападающий Лионель Месси рассказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».
– Готов ли «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов?
– Думаю, необходимый уровень у состава уже есть, команда готова к победе. Были новые трансферы, но «ПСЖ» и так был очень близок к победе. Команда готова.
Я пришел, чтобы просто помочь, и я покажу максимум. Моя цель и мечта – снова выиграть Лигу чемпионов. Думаю, «ПСЖ» – лучшее место, чтобы попытаться ее осуществить.
«ПСЖ» был очень близок к победе в Лиге чемпионов. В лучшем турнире играют лучшие команды, – сказал Месси.