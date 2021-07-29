Лионель Месси: «Еще одна победа в ЛЧ – моя мечта и цель. «ПСЖ» – лучшее место для этого»

Нападающий Лионель Месси рассказал, что хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

– Готов ли «ПСЖ» к победе в ?

– Думаю, необходимый уровень у состава уже есть, команда готова к победе. Были новые трансферы, но и так был очень близок к победе. Команда готова.

Я пришел, чтобы просто помочь, и я покажу максимум. Моя цель и мечта – снова выиграть Лигу чемпионов. Думаю, «ПСЖ» – лучшее место, чтобы попытаться ее осуществить.

«ПСЖ» был очень близок к победе в Лиге чемпионов. В лучшем турнире играют лучшие команды, – сказал Месси.

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