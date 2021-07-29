Президент «ПСЖ»: «Мы уважаем ФФП. Подписываем Месси, потому что можем. Надеюсь, он не попросит о прибавке»

Президент высказался о правилах финансового фэйр-плей.

«Мы знаем, каковы правила ФФП и всегда уважаем их. Если мы подписываем Лео, то только потому, что можем это сделать. В противном случае мы бы не пошли на это. Кроме того, Лео приносит огромный доход.

СМИ нужно сконцентрироваться на этом. Месси – отличный трансфер для клуба, который растет по всем показателям. Его влияние невероятно. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке к зарплате (улыбается).

Но, конечно, мы уважаем правила», – сказал Аль-Хелайфи.

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