Президент «ПСЖ»: «Мы уважаем ФФП. Подписываем Месси, потому что можем. Надеюсь, он не попросит о прибавке»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи финансовый фэйр-плей деньги ахахаха Футбол

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о правилах финансового фэйр-плей.

«Мы знаем, каковы правила ФФП и всегда уважаем их. Если мы подписываем Лео, то только потому, что можем это сделать. В противном случае мы бы не пошли на это. Кроме того, Лео приносит огромный доход.

СМИ нужно сконцентрироваться на этом. Месси – отличный трансфер для клуба, который растет по всем показателям. Его влияние невероятно. Надеюсь, Лео не попросит о прибавке к зарплате (улыбается).

Но, конечно, мы уважаем правила», – сказал Аль-Хелайфи.

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