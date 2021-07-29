Президент «ПСЖ» о переходе Месси: «Исторический день для футбола. Лео превратил игру в волшебство»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи начал пресс-конференцию, посвященную переходу Лионеля Месси.
«Я очень счастлив представить Лео Месси в качестве игрока «ПСЖ». Горжусь этим. Это исторический день для нашего клуба и для мирового футбола. Фантастический момент.
Все знают Лео, он превратил футбол в волшебство. Он рожден, чтобы побеждать. Это воодушевляет фанатов по всему миру. Восхитительно.
Помню, как мы пришли в «ПСЖ» 10 лет назад. Люди спрашивали, что же мы будем тут делать. Мы гордимся тем, где находимся.
Хочу поблагодарить Лео, его жену, его отца Хорхе и всех людей, которые сделали переход возможным», – сказал менеджер.
Вчера стало известно, что аргентинец подписал с «ПСЖ» контракт по схеме «2+1».