Президент «ПСЖ» о переходе Месси: «Исторический день для футбола. Лео превратил игру в волшебство»

Президент «ПСЖ» начал пресс-конференцию, посвященную переходу .

«Я очень счастлив представить Лео Месси в качестве игрока «ПСЖ». Горжусь этим. Это исторический день для нашего клуба и для мирового футбола. Фантастический момент.

Все знают Лео, он превратил футбол в волшебство. Он рожден, чтобы побеждать. Это воодушевляет фанатов по всему миру. Восхитительно.

Помню, как мы пришли в «ПСЖ» 10 лет назад. Люди спрашивали, что же мы будем тут делать. Мы гордимся тем, где находимся.

Хочу поблагодарить Лео, его жену, его отца Хорхе и всех людей, которые сделали переход возможным», – сказал менеджер.

Вчера стало известно, что аргентинец подписал с контракт по схеме «2+1».

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