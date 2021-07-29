«Локо» хочет подписать хавбека олимпийской сборной Франции Бека-Бека. Им интересуется и «Атлетико»

Центральный полузащитник привлек внимание .

Руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник в ближайшее время прибудет во Францию на переговоры о трансфере 20-летнего игрока олимпийской сборной «трехцветных», сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, в борьбе за Бека-Бека «Локо» опережает «Ниццу», но сам хавбек хотел бы перейти в провансальский клуб.

Выступающий в Лиге 2 «Кан» предпочел бы продать Бека-Бека «Локомотиву», так как железнодорожники предлагают больше денег. При этом футболистом также интересуется .

Статистика Бека-Бека – здесь.