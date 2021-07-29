Руй Витория: «Бенфика» оказалась сильнее «Спартака». У них лучше подбор игроков»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после поражения от «Бенфики» (0:2, 0:2).

«Сегодня важно было сдержать соперника, контролируя их фланги, которые в прошлом матче доставляли много проблем. С этой задачей ребята справились, сумев закрыть эти зоны. В атаке же нам не хватило хладнокровия, которое очень необходимо в таких матчах.

Сама ситуация перед матчем была непростая, потому что у «Бенфики» уже было преимущество в два гола. В таких играх важно сыграть грамотно в обороне. Оборона – это ключевой эпизод. Если все будет хорошо в обороне, то и в атаке у тебя будут моменты.

«Бенфика» – команда высокого уровня. Против них непросто было играть. Свою работу в обороне мы сделали здорово, у «Бенфики» было лишь несколько моментов. Но в атаке нам не хватило.

Безусловно, оказалась сильнее нас. У них лучше подбор игроков, опытных игроков, которые принимают правильные решения в ключевых моментах. Мы же продолжаем свою работу, наша работа не окончена, впереди у нас три важных матчах в чемпионате», – сказал Витория в послематчевом интервью, которое транслировалось в прямом эфире в инстаграме