Азмун не перейдет в «Байер» (kicker)

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«Байер» отказался от приглашения нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, утверждает kicker.

По данным источника, в немецком клубе посчитали трансфер иранца слишком дорогостоящим – затраты на трансфер и зарплату футболиста составили бы примерно 30 миллионов евро. По этой причине руководство «Байера» отказалось от Азмуна.

Кроме того, «Байер» договорился с Лукасом Аларио о новом контракте, а потому не нуждается в еще одном форварде. Срок действующего соглашения аргентинца с клубом истекал летом 2022 года.

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