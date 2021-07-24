Азмун не перейдет в «Байер» (kicker)

«Байер» отказался от приглашения нападающего , утверждает kicker.

По данным источника, в немецком клубе посчитали трансфер иранца слишком дорогостоящим – затраты на трансфер и зарплату футболиста составили бы примерно 30 миллионов евро. По этой причине руководство отказалось от Азмуна.

Кроме того, «Байер» договорился с о новом контракте, а потому не нуждается в еще одном форварде. Срок действующего соглашения аргентинца с клубом истекал летом 2022 года.

Продав Леона Бэйли в «Астон Виллу», леверкузенский клуб займется поиском вингера.