Безбородов после ВАР поставил пенальти в ворота ЦСКА за подкат Бийола в ноги Захаряну

«Динамо» принимает ЦСКА (2:1, второй тайм) в 3-м туре РПЛ.
На 56-й минуте полузащитник армейцев Яка Бийол в собственной штрафной нарушил правила на хавбеке Арсене Захаряне, сбив того в результате подката.
Главный арбитр Владислав Безбородов, посмотрев видеоповтор, принял решение назначить пенальти, который реализовал хавбек Даниил Фомин.
Бийол по итогам эпизода также получил желтую карточку.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
«Динамо» – ЦСКА. 1:1 – Фомин сравнял счет с пенальти. Видеотрансляция и текстовый онлайн