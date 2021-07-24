Безбородов после ВАР поставил пенальти в ворота ЦСКА за подкат Бийола в ноги Захаряну

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«Динамо» принимает ЦСКА (2:1, второй тайм) в 3-м туре РПЛ.

На 56-й минуте полузащитник армейцев Яка Бийол в собственной штрафной нарушил правила на хавбеке Арсене Захаряне, сбив того в результате подката.

Главный арбитр Владислав Безбородов, посмотрев видеоповтор, принял решение назначить пенальти, который реализовал хавбек Даниил Фомин.

Бийол по итогам эпизода также получил желтую карточку.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Динамо» – ЦСКА. 1:1 – Фомин сравнял счет с пенальти. Видеотрансляция и текстовый онлайн

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