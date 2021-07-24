Карпин об игре «Спартака»: «Настораживает в контексте сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат встречи с игроками «Спартака» после их матча с «Нижним Новгородом» (1:2) в 3-м туре .

– Как прошла встреча с игроками на стадионе?

– Нормально.

– Почему так долго?

– Не долго – нормально.

– Что обсуждали? Зачем это было нужно?

– Это было нужно мне.

– Со всеми из обоймы будете встречаться?

– Со всеми, ну, почти со всеми, кто играл на Евро.

– Что вы им говорили?

– Ребят, ну я не буду рассказывать вам, что я им говорил. Если бы мне надо было встретиться при вас, то я бы вас позвал, и вы бы все узнали. Это наши внутренние разговоры.

– Игра вас расстраивает?

– Скажем так, настораживает в контексте сборной. Меня волнуют только кандидаты в сборную, – сказал Карпин.