Карпин об игре «Спартака»: «Настораживает в контексте сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат встречи с игроками «Спартака» после их матча с «Нижним Новгородом» (1:2) в 3-м туре РПЛ.
– Как прошла встреча с игроками на стадионе?
– Нормально.
– Почему так долго?
– Не долго – нормально.
– Что обсуждали? Зачем это было нужно?
– Это было нужно мне.
– Со всеми из обоймы будете встречаться?
– Со всеми, ну, почти со всеми, кто играл на Евро.
– Что вы им говорили?
– Ребят, ну я не буду рассказывать вам, что я им говорил. Если бы мне надо было встретиться при вас, то я бы вас позвал, и вы бы все узнали. Это наши внутренние разговоры.
– Игра «Спартака» вас расстраивает?
– Скажем так, настораживает в контексте сборной. Меня волнуют только кандидаты в сборную, – сказал Карпин.