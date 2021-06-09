«Барса» решила продать Коутиньо. Он больше не получит шансов в команде

Полузащитнику Филиппе Коутиньо, вероятно, в скором времени придется покинуть «Барселону».

По информации Diario Sport, бразилец больше не получит шансов в каталонском клубе. Руководство «Барселоны» приняло окончательное решение по этому вопросу: Коутиньо придется уйти.

В клубе разочарованы игроком, так как он постоянно выступал на уровне, который был ниже ожиданий, а также постоянно травмировался.

Коутиньо получил травму в конце декабря, однако лечение пошло не по плану. Пришлось делать новую операцию, она состоялась 5 апреля. Вместо планировавшихся трех месяцев отсутствия бразилец пропустил семь.

Когда Коутиньо вернулся в расположение «Барсы» после отпуска, врачи оценили его состояние и установили, что он готов выходить на поле. Все стороны очень рады такому исходу, потому что «Барса» опасалась, что игроку может потребоваться третья операция.

Цель «Барселоны» – снизить зарплатную ведомость, поэтому клуб хочет продать Коутиньо, однако предложений по нему почти нет. Появлялась информация об интересе со стороны «Марселя», а также от клубов АПЛ, однако до серьезных предложений дело не дошло.

Со статистикой 29-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.