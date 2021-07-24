Витория о «Спартаке»: «Нужна революция в комплектовании команды. Когда ситуация нестабильна, работать сложно»

Главный тренер отреагировал на решение спортивного директора покинуть клуб.

– Теперь вы понимаете, в чем заключается ад работы в «Спартаке»?

– Не волнуюсь. Знаю, что случилось со спортивным директором. Для такого большого клуба очень важна стабильность в работе – коллектив, доверие, сплоченность.

Когда ситуация нестабильна, работать сложно. Важна структура. Хочу дать всем совет, что если мы хотим чего-то добиться, то это важно.

Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддержка была феноменальная. Если бы был полный стадион – это был бы ад для соперника.

– Состав «Спартака» подходит для игры в Лиге чемпионов?

– Касаемо молодых игроков – мы все понимаем. Нам для того, чтобы играть хорошо, нужна революция в плане комплектования команды. Опыт игроков нам необходим для роста.

Я доволен командой и игроками, но мы все отдаем себе отчет, что есть большая разница – играть в чемпионате России и , – сказал португалец.

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«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба