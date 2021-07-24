Витория о «Спартаке»: «Нужна революция в комплектовании команды. Когда ситуация нестабильна, работать сложно»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отреагировал на решение спортивного директора Дмитрия Попова покинуть клуб.
– Теперь вы понимаете, в чем заключается ад работы в «Спартаке»?
– Не волнуюсь. Знаю, что случилось со спортивным директором. Для такого большого клуба очень важна стабильность в работе – коллектив, доверие, сплоченность.
Когда ситуация нестабильна, работать сложно. Важна структура. Хочу дать всем совет, что если мы хотим чего-то добиться, то это важно.
Хотел бы поблагодарить болельщиков, поддержка была феноменальная. Если бы был полный стадион – это был бы ад для соперника.
– Состав «Спартака» подходит для игры в Лиге чемпионов?
– Касаемо молодых игроков – мы все понимаем. Нам для того, чтобы играть хорошо, нужна революция в плане комплектования команды. Опыт игроков нам необходим для роста.
Я доволен командой и игроками, но мы все отдаем себе отчет, что есть большая разница – играть в чемпионате России и Лиге чемпионов, – сказал португалец.
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«Это не мужской поступок. В «Спартаке» место сильным, а не слабым». Только почитайте, что говорит гендиректор клуба