Месси подпишет контракт с «Барсой» сегодня. Ла Лига выделила клубу 280 млн евро после сделки с инвестфондом

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Нападающий Лионель Месси сегодня подпишет новый контракт с «Барселоной».

Это стало возможным после сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом, за счет которой «Барса» получит 280 миллионов евро. 42 млн из этой суммы каталонский клуб сможет потратить на трансферы и зарплаты, пишет Goal.com.

Во время процедуры подписания контракта Лионеля будет сопровождать отец. Аргентинец посетит матч за Кубок Гампера против «Ювентуса». Форвард может произнести традиционную речь перед болельщиками.

Ожидается, что «Барселона» объявит о новом контракте с Месси в скором времени.

Со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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