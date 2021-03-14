«Барса» ведет с Пике, Альбой, Бускетсом и Роберто переговоры о снижении зарплат

хочет, чтобы , , и Серджи Роберто пошли на снижение зарплат.

Спортивный директор каталонцев Матео Алемани уже встречался с агентами этих футболистов, чтобы попытаться договориться о сокращении заработных плат на сезон-2021/22. «Барса» считает необходимым, чтобы именно эти игроки согласились понизить зарплаты (трое из них – капитаны «Барсы»).

«Барселона» направила футболистам письма, в которых объяснила ситуацию. Изначально клуб просил их о понижении зарплаты на 40%, но получил отказ. Затем «Барса» предприняла вторую попытку договориться, предложив футболистам продление контрактов с постепенным снижением зарплаты. Такой вариант позволил бы игрокам получить все положенные по действующим контрактам деньги за более длительный срок.

На такой шаг согласился , с которым сначала вели переговоры о контракте на 2 года, но в итоге было согласовано 5-летнее соглашение. «Барселона» надеется, что Пике, Бускетс, Альба и Роберто последуют примеру аргентинца.

Стоит отметить, что действующий контракт Пике истекает, когда ему исполнится 37 лет. Соглашения Бускетса и Альбы рассчитаны до момента, когда им будет по 35. Срок контракта Роберто завершится, когда ему будет 30. Согласившись на предложенный «Барселоной» вариант, футболисты смогут остаться в клубе еще дольше.