УЕФА заменил судей на матче «Спартака» и «Бенфики». Вместо испанцев будут работать сербы

УЕФА заменил бригаду арбитров на матче «Спартака» и «Бенфики» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Изначально на игре должна были работать испанские судьи во главе с Карлосом дель Серро Гранде.
Вместо них матч обслужит бригада Срджана Йовановича. Помогать сербу будут его соотечественники Урош Стойкович и Милан Михайлович, четвертый арбитр – Новак Симович.
УЕФА не объясняет причину замены.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.