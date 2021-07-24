УЕФА заменил судей на матче «Спартака» и «Бенфики». Вместо испанцев будут работать сербы

УЕФА заменил бригаду арбитров на матче и «Бенфики» в рамках 3-го квалификационного раунда чемпионов.

Изначально на игре должна были работать испанские судьи во главе с Карлосом дель Серро Гранде.

Вместо них матч обслужит бригада . Помогать сербу будут его соотечественники Урош Стойкович и Милан Михайлович, четвертый арбитр – .

УЕФА не объясняет причину замены.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.