Жоан Лапорта: «Мориба не будет играть за основу «Барсы», а потом уйдет. Мы не принимаем его поведение»

Президент «Барселоны» высказался о ситуации с , с которым клуб не может договориться о новом контракте.

«Такое не должно повториться. Игрок вырос здесь, но пытается извлечь выгоду из того факта, что его контракт истекает через год. Мы не принимаем такое поведение. То, что происходит сейчас, – посыл для всех. Если игрок не хочет подписывать новый контракт, то он знает, что у него есть другие решения.

Мориба не будет играть за основную команду «Барсы», а затем перейдет в другой клуб. Если кто-то хочет уйти, то может сделать это на условиях, которые нас устраивают.

Илайш – отличный футболист, и он понимает, что происходит. «Барса» дала ему возможность, но он не ответил нам взаимностью. Надеюсь, что и он, и его окружение задумаются. Мы не понимаем, что он делает. Надеюсь, такого больше не произойдет с нашими воспитанниками», – сказал Лапорта.

В прошлом сезоне Мориба провел 14 матчей в и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.