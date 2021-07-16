«Барса» не улучшит предложение для Мориба. Игрок по-прежнему отказывается продлевать контракт

по-прежнему не может договориться о продлении контракта с полузащитником .

18-летний хавбек игрок хочет повышения зарплаты, но клуб не намерен улучшать предложение. Сейчас он зарабатывает 2 млн евро в год, но хочет 3 млн. Руководство «Барсы» не собирается столько платить молодому игроку.

«Барселона» дает ему возможность стать полноценным игроком основной команды и повышение зарплаты. Но для Илайша этого недостаточно, у него есть предложения от серьезных клубов. Он считает, что, помимо регулярных выступлений за «Барсу», заслуживает гораздо большего.

Клуб, со своей стороны, занял окончательную позицию и не откажется от сделанного предложения. В прошлом сезоне воспитанник каталонского клуба провел 14 матчей в и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.