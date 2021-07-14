Шомуродов будет получать в «Роме» 2 млн евро в год

Форвард Эльдор Шомуродов близок к переходу из в «Рому» на правах аренды.

В римском клубе зарплата 26-летнего футболиста составит 2 млн евро за сезон, сообщает «Матч ТВ».

Ранее «Дженоа» согласовал с «Ромой» аренду Шомуродова, которая обойдется в 2,5 млн евро.

В соглашении прописана опция выкупа прав за 15 миллионов, которая станет обязательной при квалификации «Ромы» в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Шомуродов забил 8 голов за 31 игру в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.