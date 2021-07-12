Защитник сборной Англии Мингз о Евро: «Сложно, когда 90-95% жителей страны не верят в тебя. Мое психическое здоровье ухудшилось»

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Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз рассказал, что испытывал психологические проблемы во время выступлений на Евро-2020 за сборную Англии.

«Мне было сложно перед стартовым матчем Евро-2020 против Хорватии. Думаю, теперь я гораздо устойчивее к внешним воздействиям, но тогда мое психическое здоровье действительно ухудшилось. И мне не стыдно в этом признаться, ведь многие не знают, через что я прошел, выходя на ту игру.

Я, вероятно, был единственным человеком в том составе, о котором люди подумали: «Не уверен в нем». И мне пришлось преодолевать это.

Когда 90-95% жителей твоей страны сомневаются в тебе, очень сложно сделать так, чтобы это не влияло на тебя. Я проделал огромную работу над этим с психологом. Мне рассказали о механизмах борьбы – дыхание, медитация, мы учились концентрироваться на нынешнем моменте. Это не дает твоему подсознанию брать верх.

Было сложно. Я плохо спал перед первым матчем», – сказал Мингз.

28-летний защитник вышел в старте сборной Англии на два матча Евро-2020 – против Хорватии (1:0) и Шотландии (0:0). Также он вышел на замену в концовке игры против Чехии (1:0).

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