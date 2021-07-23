«Реал» и Бензема продлят контракт до 2023-го в ближайшие дни. Зарплата упадет на 10% в первый год

в ближайшее время продлит контракт с форвардом .

По информации ABC.es, стороны заключат соглашение до 2023 года, однако француз сообщил клубу, что намерен уйти раньше, если почувствует, что качество его игры больше не соответствует уровню команды.

В первый год зарплата Бензема снизится на 10%, но затем вырастет на 15%.

При этом утверждается, что игрок отказался от контракта до 2024 года из-за нежелания быть обузой в случае падения уровня его игры.

В прошлом сезоне форвард забил 23 мяча за 34 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.