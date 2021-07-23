«Реал» и Бензема продлят контракт до 2023-го в ближайшие дни. Зарплата упадет на 10% в первый год

«Реал» в ближайшее время продлит контракт с форвардом Каримом Бензема.
По информации ABC.es, стороны заключат соглашение до 2023 года, однако француз сообщил клубу, что намерен уйти раньше, если почувствует, что качество его игры больше не соответствует уровню команды.
В первый год зарплата Бензема снизится на 10%, но затем вырастет на 15%.
При этом утверждается, что игрок отказался от контракта до 2024 года из-за нежелания быть обузой в случае падения уровня его игры.
В прошлом сезоне форвард забил 23 мяча за 34 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.