«Реал» рассмотрит предложения по всем, кроме Куртуа, Бензема, Винисиуса, Алабы и Вальверде. Подписать хотят только Мбаппе

«Реал» сформулировал новую политику по отношению к игрокам команды.

По данным Marca, только Тибо Куртуа, , Феде Вальверде, Давид Алаба и Винисиус Жуниор являются неприкасаемыми в «Реале». Продать могут даже Ферлана Менди или Мартина Эдегора, будущее которого в до сих пор под вопросом.

Недавний пример нового отношения «Реала» к игрокам – уход Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

В раздевалке знают, что продать могут практически любого игрока. До 31 августа «Реал» готов рассматривать предложения по футболистам. Отмечается, что интерес к Эдегору проявляет .

При этом планы «Реала» по покупкам не изменились, единственная цель клуба – форвард . Над другими трансферами «Реал» не работает.