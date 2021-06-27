«Реал» рассмотрит предложения по всем, кроме Куртуа, Бензема, Винисиуса, Алабы и Вальверде. Подписать хотят только Мбаппе

«Реал» сформулировал новую политику по отношению к игрокам команды.
По данным Marca, только Тибо Куртуа, Карим Бензема, Феде Вальверде, Давид Алаба и Винисиус Жуниор являются неприкасаемыми в «Реале». Продать могут даже Ферлана Менди или Мартина Эдегора, будущее которого в «Мадриде» до сих пор под вопросом.
Недавний пример нового отношения «Реала» к игрокам – уход Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».
В раздевалке знают, что продать могут практически любого игрока. До 31 августа «Реал» готов рассматривать предложения по футболистам. Отмечается, что интерес к Эдегору проявляет «Арсенал».
При этом планы «Реала» по покупкам не изменились, единственная цель клуба – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Над другими трансферами «Реал» не работает.