«Реал» рассмотрит предложения по всем, кроме Куртуа, Бензема, Винисиуса, Алабы и Вальверде. Подписать хотят только Мбаппе

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«Реал» сформулировал новую политику по отношению к игрокам команды.

По данным Marca, только Тибо Куртуа, Карим Бензема, Феде Вальверде, Давид Алаба и Винисиус Жуниор являются неприкасаемыми в «Реале». Продать могут даже Ферлана Менди или Мартина Эдегора, будущее которого в «Мадриде» до сих пор под вопросом.

Недавний пример нового отношения «Реала» к игрокам – уход Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

В раздевалке знают, что продать могут практически любого игрока. До 31 августа «Реал» готов рассматривать предложения по футболистам. Отмечается, что интерес к Эдегору проявляет «Арсенал».

При этом планы «Реала» по покупкам не изменились, единственная цель клуба – форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Над другими трансферами «Реал» не работает.

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