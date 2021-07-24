«Краснодар» заплатил за Крыховяка 2,5 млн евро плюс бонусы

Стала известна сумма, которую «Краснодар» заплатил «Локомотиву» за полузащитника .

Южане заплатили за 31-летнего хавбека 2,5 млн евро. Также в соглашении между клубами прописаны бонусы, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Ранее объявил, что переход Крыховяка в «Краснодар» находится на финальной стадии.

Со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Крыховяк – по-прежнему топ РПЛ. При Николиче он успевал везде, но пока есть вопросы по роли в «Краснодаре»