Глава Ла Лиги о контракте Месси: «Не будем менять правила, чтобы он остался в «Барсе»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не получит послаблений ради подписания контракта с форвардом .

«Я обсуждал с «Барсой» вопрос Месси и интересуюсь, как идут дела.

Они считают, что он уйдет или останется, но снизит зарплату. Это единственная информация, которой я располагаю.

Но, конечно, мы не говорим об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в «Барселоне», – сказал Тебас.

«Барса» влипла: не может регистрировать новых игроков (включая Месси), пока не разгрузит ведомость