Глава Ла Лиги о контракте Месси: «Не будем менять правила, чтобы он остался в «Барсе»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Хавьер Тебас Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не получит послаблений ради подписания контракта с форвардом Лионелем Месси.

«Я обсуждал с «Барсой» вопрос Месси и интересуюсь, как идут дела.

Они считают, что он уйдет или останется, но снизит зарплату. Это единственная информация, которой я располагаю.

Но, конечно, мы не говорим об изменении правил ради того, чтобы Месси остался в «Барселоне», – сказал Тебас.

«Барса» влипла: не может регистрировать новых игроков (включая Месси), пока не разгрузит ведомость

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